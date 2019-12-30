سكاكا 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر، ومدير عام برنامج التغيير الثقافي في stc الدكتور محمد القبطي، ومدير عام التواصل المؤسسي في stc المهندس محمد بن راشد أبا الخيل، يرافقه الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لشركة ccc إحدى الشركات الشقيقة لمجموعة stc منصور الضلعان.ونوه سموه بجهود المجموعة stc المبذولة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع الاتصالات الذي يعتبر المحرك الأساسي لرؤية المملكة 2030م، فهو القائد الرئيسي للتحول الرقمي في شتى قطاعات الاقتصاد، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات والتطبيقات.وشدد سموه على مضاعفة الجهود لتقديم مزيداً من الخدمات وخاصة في مجال الإنترنت والعمل على إيصال خدمة الجوال لأكبر شريحة ممكنه في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مؤكداً دعم سموه الكريم لأعمال stc كممكن رقمي رائد في المملكة لما فيه مصلحة المنطقة وأبنائها .واستمع سمو أمير منطقة الجوف من المهندس الناصر خلال اللقاء جهود المجموعة لتطوير خدماتها في المنطقة ومحافظاتها مؤكداً اهتمام المجموعة بمواصلة تعزيز جهودها لتطوير ودعم البنية التحتية وخدمة المستفيدين في المنطقة وتلبية احتياجاتهم بما يثري حياة الناس وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لاسيما في التحول الرقمي وفق رؤية الشركة.وقدم المهندس الناصر شكره لسمو أمير منطقة الجوف لدعمه لأعمال مجموعة stc في المنطقة، مؤكداً العمل على تحقيق تطلعات عملائها في جميع محافظات ومراكز منطقة الجوف، ضمن سعيها لتقديم أفضل الخدمات لهم .حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومدير إدارة stc بمنطقة الجوف المهندس محمد بن كامل الرويلي .// انتهى //12:16ت م0046