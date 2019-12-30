الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسرأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ يوم أمس الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز، بحضور أصحاب المعالي وزراء التعليم في عدد من الدول العربية، وعضوية عدد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بمدينة الرياض.وأكد معالي وزير التعليم في كلمته خلال الاجتماع على أن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد أحد مبادرات حكومة المملكة، والأول من نوعه في مستوى جودة التعليم، ومن ضمن مراكز الفئة الثانية التي تحدثها منظمة اليونسكو، حيث يعتبر حلقة وصل بين المنظمات لضمان الجودة والتميز.وأضاف معاليه أن اختصاصات المركز تستهدف تعزيز جودة التعليم، وتطوير البرامج البحثية، وتقديم استشارات تخصصيه، وتفعيل برامج التدريب وبناء القدرات، مشيراً إلى أن المركز يسعى أن يكون مرجعاً موثوقاً لتعزيز جودة التعليم المتميزة في العالم العربي، وتحقيق رسالته في تنمية ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة.وقال معاليه : نعتز بشراكتكم، ونفتخر بمشاركتكم في هذا المركز؛ الذي يعد من أهم المراكز في مجال تخصصه في المنطقة، ونتطلع أن يحقق الآمال والأهداف المتوقعة.عقب ذلك ناقش الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الإنجازات والتقرير المالي للعام 2018، واعتماد اللوائح الإدارية، وعرض مشاريع وأنشطة المركز المقترحة 2020، ثم عرض ومناقشة موازنة 2019.وتم خلال الاجتماع انتخاب المملكة رئيسًا مشاركًا للفريق الدولي للمعلمين على مستوى العالم، كما وافق معالي وزير التعليم على إقامة ملتقى إقليمي في الرياض خلال الفترة من 22 - 23 يناير، يركز على قضية المواطنة العالمية لتعزير القيم الإنسانية المشتركة.وتطرق الاجتماع إلى الأهداف الاستراتيجية للمركز، ومن ضمنها تطوير برامج بحثية عالية الجودة، حيث شكلت لجنة علمية مستقلة؛ لاختيار البرامج حسب احتياجات وزارات التعليم والتربية، وتلبية أهداف التنمية المستدامة، وإعداد برامج تطويرية ودعمها على خدمة الاحتياجات التربوية وتقديم الاستشارات الفنية والإشراف على برنامج المعونات التعليمية وإداراتها لتحسين جودة التميز.وتناول الاجتماع التركيز على الجودة والتميز التي تتضمنها جودة المعلمين وجودة المناهج، وجودة النظم التعليمية والمواطنة العالمية، والمسائل الاجتماعية والاقتصاد المعرفية المتعلق بجودة المناهج، وتطوير المنهجيات الاستراتيجية وإدارة النظم التعليمية وقياس الجودة.// انتهى //12:30ت م0048