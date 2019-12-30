الطوال 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستنطلق فعاليات دورة الشيخ أحمد بن يحي النجمي ـ رحمه الله ـ العلمية السابعة للعام الحالي ١٤٤١هـ ، بمحافظة الطوال السبت المقبل، بتنظيم من مركز الدعوة والإرشاد بالمحافظة وذلك بجامع الشيخ أحمد النجمي في قرية النجامية.وبين المشرف على الدورة يوسف مشهور أن الدورة ستنفذ على مدى ستة أيام ,ويشمل برنامجها على العديد من الدروس في السيرة والسنة النبوية والعقيدة, إلى جانب الموضوعات الهادفة لتعريف المشاركين في الدورة بأهمية الاعتزاز بالدين والالتزام بالوسطية ونبذ الغلو والتطرف والحذر من الأفكار الدخيلة والتنظيمات الإرهابية, وتربية النشئ على شكر النعم والعمل بمبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة والعمل بها.// انتهى //12:41ت م0052