الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر الجاري برنامج الأيام العلمية، متضمناً دروس علمية بعد صلاتي المغرب والعشاء في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض، ويستمر خمسة أيام.ففي يومي السبت والأحد الثالث والعشرين والرابع والعشرين يلقي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السعيد درساً بعنوان " شرح فضل الإسلام للإمام محمد بن عبدالوهاب "، وفي يوم الاثنين والثلاثاء يلقي الدكتور عبدالله بن صالح الكنهل درساً بعنوان " شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبدالوهاب ".وفي آخر أيام البرنامج يوم الأربعاء السابع والعشرين من الشهر الجاري، يلقي الدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر درساً بعنوان " شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عثمان بن سند ".ويأتي هذا البرنامج ضمن المناشط والجهود التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ لتبصير الناس وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:44ت م0053