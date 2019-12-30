الرباط 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستوقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم عند الإجراءات التي اتخذتها السُلطات الأمنية المغربية في عدد من المدن، وخصوصًا منها السياحية التي تستقبل عددًا كبيرًا من الوافدين الأجانب في هذه الفترة.وتناولت التطورات السياسية في الجزائر في ضوء إعلان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن تعيين عبدالعزيز جراد رئيسًا للوزراء.وتحدثت صحف الاثنين تطورات الملف الليبي في أعقاب إعلان تركيا عزمها إرسال قوات تركية إلى ليبيا، استجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني.وتطرقت إلى التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها المصالح الأمريكية في العراق من خلال الميليشيات الموالية لإيران التي تهدد التواجد الأمريكي في العراق.وتناقلت صحف المغرب الأنباء عن الهجوم بالسلاح الأبيض الذي تعرض له عدد من الأشخاص في مدن أمريكية مختلفة، كما اهتمت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في غينيا بيساو.// انتهى //12:52ت م0055