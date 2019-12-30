نيودلهي 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستأخرت المئات من الرحلات الجوية في مطار نيودلهي بالهند اليوم بسب الضباب الكثيف.وذكرت سُلطات مطار انديرا غاندي الدولي في الهند أن ثمة أكثر من 500 رحلة جوية من وإلى مطار نيودلهي تأخرت، فيما ألغيت ثماني رحلات على الأقل.وقال متحدث باسم المطار الرئيس بنيودلهي: إن الرؤية العامة قد تحسنت قليلًا في حوالي الساعة الثالثة مساءً، مشيرًا إلى أنه قد طُلب من الركاب الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم للحصول على المزيد من التحديثات.وتشهد دلهي حاليًا أطول موجة من الطقس البارد منذ 22 عامًا، حيث انخفضت درجة الحرارة لتصل إلى 6ر2 درجة مئوية.// انتهى //13:50ت م0070