اقتصادي / مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 63ر1 %
الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
مسقط 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 13ر3954 نقطة مرتفعًا بـ 6ر63 نقطة وبنسبة 63ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 55ر3890 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و 598 ألفًا و 975 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 8ر83 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 16 مليونًا و 20 ألفًا
و 954 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 529ر1 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 75ر18 مليار ريال عماني.
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13:50ت م
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