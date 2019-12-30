مسقط 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 13ر3954 نقطة مرتفعًا بـ 6ر63 نقطة وبنسبة 63ر1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 55ر3890 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و 598 ألفًا و 975 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 8ر83 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 16 مليونًا و 20 ألفًاو 954 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 529ر1 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 75ر18 مليار ريال عماني.// انتهى //13:50ت م0071