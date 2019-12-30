الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسنظم المركز الوطني المشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء، مؤخراً الورشة التعريفية الأولى لتركيب وتوطين صناعة العدادات الذكية في المملكة، بمشاركة عدد من المتخصصين في القطاعات الحكومية والخاصة والصناعية.وناقشت الورشة من خلال أربع جلسات علمية، التوجه العالمي والأسواق الكهربائية المتعلقة بالعدادات الذكية ومنظوماتها الداعمة، وطرق جمع البيانات من العدادات وتخزينها وتحليلها، وما يتبع ذلك من متطلبات لوجستية وبرمجية خاضعة للمعايير العالمية.كما استعرضت الورشة محتويات العداد الكهربائي من تصنيع وبرمجيات ومعايير دولية بالإضافة إلى أنظمة الاتصالات المتوفرة والمناسبة في المملكة.وتناولت الورشة تقنيات الأمن السيبراني والبروتوكولات المتبعة لحماية العدادات والبيانات المصاحبة والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات العلاقة.وتأتي إقامة هذه الورشة ضمن جهود المركز وحرصه على مواكبة التطور القائم في قطاع الكهرباء والتحول من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية التي تعد العدادات الذكية أحد أهم مكوناتها.// انتهى //14:00ت م0076