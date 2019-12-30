ثقافي / درس أسبوعي في (شرح بلوغ المرام) بمحافظة العلا
الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العلا، درساً أسبوعياً كل يوم أحد ابتداءً من أمس، بعنوان: (شرح بلوغ المرام)، يلقيه القاضي بمحكمة العلا الشيخ مشهور بن بشير البلوي، بمسجد أهل الخير بحي السلام، بعد صلاة العشاء .
وتأتي هذه الدروس ضمن الجهود والبرامج الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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14:08ت م
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