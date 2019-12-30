المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسيُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العلا، درساً أسبوعياً كل يوم أحد ابتداءً من أمس، بعنوان: (شرح بلوغ المرام)، يلقيه القاضي بمحكمة العلا الشيخ مشهور بن بشير البلوي، بمسجد أهل الخير بحي السلام، بعد صلاة العشاء .وتأتي هذه الدروس ضمن الجهود والبرامج الدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //14:08ت م0077