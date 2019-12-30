جيزان 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، محافظ صبيا منصور بن زيد الداود ورئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد الرياضي بمحافظة صبيا علي بن إبراهيم صليلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وفريق فئة الناشئين بالنادي لتحقيقهم عدداً من المراكز المتقدمة على مستوى المنطقة والمملكة.وهنا سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء محافظ صبيا ورئيس ومنسوبي نادي الأمجاد , بمناسبة تحقيق النادي للعديد من النتائج المتميزة في بطولات المملكة في الموسم الرياضي الحالي ، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن برامج وأنشطة النادي والنتائج التي جرى تحقيقها ، مثمناً جهود أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين التي أثمرت مثل هذه النتائج والإنجازات.وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الإنجازات التي جرى تحقيقها واعتزازه وتقديره بما تحقق من إنجازات , مشيدًا بما يزخر به النادي وبقية أندية المنطقة من لاعبين يعدون رافدا مهما للمنتخبات السعودية بمختلف الفئات والمراحل.من جانبه عبر محافظ صبيا ، عن سعادته ورئيس وأعضاء النادي بلقاء سمو أمير المنطقة , وما استمعوا إليه من توجيهات , منوهاً بما يجده النادي وغيره من أندية المنطقة من دعم ومساندة من سموه الكريم , وسمو نائبه , راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.// انتهى //14:09ت م0078