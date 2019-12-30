الدمام 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة صحة البيئة، خلال شهر ربيع الآخر الماضي، عدة حملات رقابية على المنشآت الصحية والتجارية للتأكد من سلامة الأغذية والنظافة الشخصية للعمالة وحصولهم على الشهادات الصحية وضمان تقديم الوجبات الغذائية الصحية وعدم عرض مواد غذائية تالفة أو منتهية الصلاحية ومدى التزام هذه الأنشطة بالاشتراطات الصحية والأنظمة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني أن هذه الحملات شملت زيارة 126 منشأه صحية، كالمطاعم والمخابز والحلويات والمغاسل للتأكد من سلامة الأغذية والنظافة الشخصية، وجرى مصادرة مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية بوزن 279 كيلوجراماً من المواد الغذائية المتنوعة وتحرير 24 إشعاراً لمخالفة الاشتراطات الصحية والتجهيزات الفنية، كما جرى إغلاق 10 منشآت تجارية وصحية لعدم وجود تراخيص مهنية ومخالفة أنظمة الصحة العامة.وأشار المهندس الحميداني إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التأكد من سلامة صلاحية المواد الغذائية من التلف والفساد والحرص على طرق التخزين السليمة وحصول العاملين على شهادات الصحية التي تؤكد خلوهم من الأمراض لحماية المستهلك ومدى تقيدهم بالزي الرسمي الموحد، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات الخاصة بالمنشآت التجارية والصحية من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية.// انتهى //14:12ت م0079