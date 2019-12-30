أبها 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأنهت أمانة منطقة عسير عقود عدد من المشروعات البلدية والخدمية بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن العقود تشمل دراسات وتصاميم محاور تحسين المشهد الحضري بأبها بتكلفة بلغت 1.590.750 ريالاً، وكذلك مشروعات صيانة المباني والمرافق والمنشآت بأبها بتكلفة بلغت 6.168.676 ريالاً، ومشروعات إعادة تأهيل وصيانة وفتح الطرق ببلديات"بللسمر"و"قنا"و"الحازمي بتكلفة تجاوزت 21.016.979 ريالاً، ومشروع إنشاء جدران استناديه وحمايات للطرق ببلدية "قنا" بتكلفة بلغت 699.920 ريالاً، فيما كلف مشروع تسمية الشوارع و الأحياء و ترقيم الأملاك 2.999.000 ريال.وأكد الحميدي أهمية أن تكون جميع المشروعات مطابقة للجودة وانجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على المحاور والطرق كافة من أجل سلامة مستخدميها.// انتهى //14:15ت م0080