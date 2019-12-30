الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسنظم برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" أمس، ورشة عمل بعنوان "ضوابط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية"، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجمع الرائدة بالرياض، وبمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية.وافتتح ورشة العمل مساعد الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس هشام بن عبد الملك آل الشيخ، الذي شدد على أهمية العمل وفق ضوابط مقننة في جميع إجراءات الاتصالات وتقنية المعلومات وما لهذه الخطوة من دور كبير في دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، مثمناً ثقة حكومة المملكة –حفظها الله– بتكليف برنامج "يسّر" لمتابعة تطبيق هذه الضوابط.من جهته قدم مدير إدارة معايير تقنية المعلومات المهندس فهد خميس الثبيتي، شرحاً للدليل الإرشادي لتطبيق ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، بدءًا من ضوابط المواقع الإلكترونية، وضوابط البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى ضوابط الحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة.كما قدم تعريف لممثلي الجهات الحكومية على ضوابط استخدام الأجهزة الشخصية والأمن السيبراني، ووسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضاً السياسات التي قام البرنامج بإعدادها ليتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية.من جانبهم، قدم ممثلو كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الإعلام، والمركز السعودي للتصديق الرقمي شرحاً عن آلية عمل السياسات ذات العلاقة، فضلاً عن ذلك تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات ممثلي الجهات الحكومية المتعلقة بالضوابط.وتأتي ورشة العمل، ضمن جهود البرنامج الرامية إلى تقديم أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال التحول الرقمي الحكومي، حيث يهدف إلى تطوير وضبط استخدام تقنية المعلوماتوالاتصالات في الجهات الحكومية، سعياً للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، وتحقيق مفهوم (حكومة إلكترونية فاعلة محورها المواطن).// انتهى //14:19ت م0081