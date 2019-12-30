جيزان 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المعين حديثاً الشيخ سليمان بن يحيى المالكي.ورحب سمو أمير المنطقة في مستهل اللقاء بالشيخ المالكي، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه ومتابعة سمو نائبه , وما استمع له من توجيهات خلال اللقاء لكل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المنطقة.// انتهى //14:22ت م0083