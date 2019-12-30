بريدة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , غداً بمحافظة النبهانية ومركز أبانات, عدداً من المشاريع التنموية التابعة لعدد من القطاعات الحكومية والخدمية بالمنطقة.وقدم محافظ النبهانية طارق اليحيى شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه لتعزيز التنمية بمحافظة النبهانية وفي أنحاء المنطقة كافة, مؤكداً أن رعاية سموه وافتتاحه لمثل هذه المشاريع التنموية يعكس حرصه ومتابعته الدائمة لكل ما هو خادم للمنطقة وأهلها.وقال اليحيى : سيدشن سموه غداً بإذن الله عدداً من المشاريع التنموية بمحافظة النبهانية ومركز أبانات, تشمل قطاعات التعليم والمياه والشؤون الإسلامية والصحة وجمعية الإسكان الأهلية وشركة الاتصالات السعودية , بالإضافة إلى أن سموه سيشهد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة لتعزيز العمل التنموي والاجتماعي وتبادل الخبرات بين القطاعات الخدمية والاجتماعية بالمنطقة.ولفت الانتباه إلى أن رعاية سموه تؤكد وتبرهن حرص القيادة - أيدها الله - نحو كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود ، وأن يحقق النماء الدائم لجميع مناطق ومدن المملكة.// انتهى //14:24ت م0084