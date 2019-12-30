الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستوّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أصحاب المراكز الثلاث الأوائل لجميع الفئات ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة التي اختتمت أمس الأول من منافسات بطولة السعودية "رولنج دراج" الذي نظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، بدعم من الهيئة العامة للرياضة ، وبمشاركة أكثر من 95 سيارة ودراجة نارية مقسمة إلى 10 فئات وذلك على ميدان ديراب في العاصمة الرياضوجاءت المنافسات في الفئات قويه وسط أجواء رائعة من المشاركين والجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع المتسابقين الفائزين .وفي الفئة 'المفتوحة حصل المتسابق محمد طلال الرفيعي على اللقب، فيما ذهب المركز الثاني لمحمد حسين ابو حيزة ، أما المركز الثالث فحصل عليه نايف عبدالله العيساوي.وعن فئة سيارات الدفع الرباعي المتعددة منها " فئة ستوك وسوبر ستوك والبيك آب والتوربو " شهدت مشاركة كبيرة ومنافسة مثيرة بمتابعة جماهيرية كبيرة تابعت النتائج وتفاعلت مع أصوات المحركات مع كل انطلاقة .وبعد انتهاء السباق// انتهى //15:34ت م0103