الوجه04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة الوجه الشهر الحالي العديد من الأعمال ضمن مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .وأوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن الأعمال شملت إزالة أكثر من ( 14 ) سيارة تالفة، و ( 2350) طناً من النفايات والمخلفات وصيانة الأرصفة ودهانها بمسافة ( 800) متر طولي، وإزالة (19) لوحة دعائية من اللوحات المخالفة.وبين أن البلدية تعمل بجميع إمكاناتها البشرية والمادية والفنية لتنفيذ مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري التي أُطلقت عبر برنامج " مدينتي 2018" الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 المعني بالارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة وتحسين المشهد الحضري.//انتهى//15:36ت م0105