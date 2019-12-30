عام / بلدية الوجه تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري
الاثنين 1441/5/4 هـ الموافق 2019/12/30 م واس
الوجه04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واس
نفذت بلدية محافظة الوجه الشهر الحالي العديد من الأعمال ضمن مبادرة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .
وأوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن الأعمال شملت إزالة أكثر من ( 14 ) سيارة تالفة، و ( 2350) طناً من النفايات والمخلفات وصيانة الأرصفة ودهانها بمسافة ( 800) متر طولي، وإزالة (19) لوحة دعائية من اللوحات المخالفة.
وبين أن البلدية تعمل بجميع إمكاناتها البشرية والمادية والفنية لتنفيذ مبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري التي أُطلقت عبر برنامج " مدينتي 2018" الذي يتبناه القطاع البلدي ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 المعني بالارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة وتحسين المشهد الحضري.
//انتهى//
15:36ت م
0105