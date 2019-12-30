حائل 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستشهد فعاليات مهرجان "نبض حائل" - الذي يقام ضمن موسم حائل 2019م ويستمر حتى 8 فبراير المقبل، في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن - إقبالاً كبيراً من الزوار, حيث يضم خمس مواقع للفعاليات.ويضم الموقع الأول عددا من المطاعم الشهيرة التي تقوم بتحضير وجباتها الطازجة في الهواء الطلق, فيما يضم موقع المقاهي عددا من محلات بيع القهوة، في حين يضم موقع الأسواق عددا كبير من "الأكشاك " التي تقدم معروضاتها المتنوعة إلى جانب فعاليات معرض ورش العمل، ومعرض الفنون والحِرف.وحظي موقع "الألعاب" الذي يضم مجموعة متنوّعة من الألعاب الإلكترونية، وموقع الأطفال الذي يضم عددا كبيرا من ألعاب الأطفال الرقمية بإعجاب الشباب والعائلات.وشهد المسرح المفتوح عددا من العروض المتنوعة من عروض بهلوانية وعروض موسيقية متنوعة تتضمن فقرات تفاعلية وتشوقية مميزة تفاعل معها الجمهور .وأوضح مدير المركز الإعلامي لموسم حائل صالح العنزي أن مهرجان نبض حائل الذي يعمل فيه 440 موظفاً لتقديم أرقى الخدمات للزوار يضم الكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشمل فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة مؤكداً أن موسم حائل سوف يستقطب العديد من السياح من داخل المملكة وخارجها .// انتهى //15:36ت م0106