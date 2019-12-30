عرعر 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة "مثاني" الشيخ الدكتور محمد أبا الخيل , وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد ، وتسليم سموه تقريرا عن أعمال وبرامج الجمعية .وبارك سموه لرئيس ومجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة اعتماد التشكيل الجديد , وأكد سموه أن المملكة قامت ومنذ تأسيسها على خدمة كتاب الله الكريم، بتطبيق أحكامه، وترسيخ قيمه الاخلاقية، وطباعة المصحف الشريف، ونشره في جميع أرجاء العالم, منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين , - حفظهما الله - من عناية لكتاب الله، ودعم لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة كافة.ووجه سموه بضروره تفعيل البعد الأخلاقي الذي يدعونا له القرآن الكريم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في محور المجتمع الحيوي في جانب تعزيز القيم الإسلامية لاسيما قيم الوسطية والتسامح، وقيم الإتقان والعدالة والشفافية والعزيمة والمثابرة، وكذلك في جانب غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني والاهتمام باللغة العربية، مبينا سموه أن رؤية المملكة 2030 تتطلب رأس مال بشري وطني مسلح بالعلم والقيم الأخلاقية الدافعة للعمل المتقن والإنجاز دون أعذار.من جانبهم أعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية لدعمه واهتمامه بكل أعمال الجمعية , داعين الله أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة المنطقة وأهلها .// انتهى //15:41ت م0111