الدمام 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, داعمي مبادرة "الشعور الأزرق" التي نظمها مركز الأميرة جواهر بنت نايف لمشاعل الخير مؤخراً، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتعنى بالتوعية بتأثير القلق والاكتئاب على الإنسان، وسبل التعامل معه.وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لم تدّخر جهداً في سبيل معالجة المصابين بالأعراض والأمراض النفسية، وأن ذلك نابعٌ من حرصه -أيده الله- على رعاية أبنائه المواطنين.وقال سموه "إن نمط الحياة المتسارع أثر على الإنسان، وأوجد عدداً من الأمراض التي أثرت على البعض، وجعلتهم يشعرون أنهم منعزلون عن المجتمع، غير قادرين على التفاعل معه، وفي ظل جهل البعض بماهية الأمراض النفسية، وسبل التعامل معها، يتعاظم دور مؤسسات القطاع غير الربحي للقيام بواجبها، وتوعية المجتمع بهذه الأمراض، والعلاج المتوفر لها، والحرص على أن تكون الحملات التوعوية مبتكرة ومدروسة، وموضحة لآثار هذه الأمراض لتكون المحصلة الحد من تأثيراتها، وسرعة معالجتها.وأكد الأمير سعود بن نايف أن التكامل بين مختلف الجهات، سيسهم بمشيئة الله في انخفاض أعداد المصابين بهذه الأمراض، وتوفير خدمات الإرشاد والتوجيه لهم، متمنيا للجميع التوفيق.من جهتها أعربت المديرة التنفيذية لمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا باسمها واسم منسوبات المركز، عن شكرها وتقديرها لدعم سمو أمير المنطقة الشرقية، مبينةً أن هذه المبادرة لم تكن لتلاقي النجاح الذي حققته لولا توفيق الله ثم الدعم الكريم من سموه، وتوجيهاته التي تفضل به لفريق العمل.فيما عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي, عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه الفعالية، مبنياً أن الشؤون الصحية تسعد بالشراكة مع القطاع غير الربحي في مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتوجد وعياً بهذه الأمراض وتأثيراتها.// انتهى //15:45ت م0114