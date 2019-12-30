الطائف 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم، مقر أمانة محافظة الطائف، والتقى خلالها قيادات الأمانة.وترأس سموه خلال الزيارة اجتماعاً جرى خلاله استعراض المشاريع التنموية والملفات التي تعمل الأمانة على معالجتها لخدمة سكان وزوار المحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.وأطلع أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على أهم المحاور التي تعمل الأمانة على تطويرها والمتمثلة في النطاق العمراني، والطرق، والاستثمار، والجذب السياحي، وتحسين المشهد البصري والمداخل.بعد ذلك شاهد الأمير بدر بن سلطان فيلماً قصيراً عن (الطائف الجديد)، والتي تضم المطار، ومدينة سوق عكاظ، واحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.// انتهى //15:49ت م0116