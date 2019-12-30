جدة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم ، المتدربين المستجدين المقبولين في الفصل التدريبي الثاني هذا العام , وعددهم 350 متدربًا لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس ، وتم قبولهم بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.وأوضح المشرف العام على الشؤون الاعلامية بالكلية سعد بن ساعد القابوسي،أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات،مؤكدًا ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلاً ، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها.ولفت القابوسي إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة خدمات المتدربين للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية ، معلنًا ترحيبه بالمتدربين المستجدين وسيقدم لهم العديد من النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية.وأشار المشرف العام على الشؤون الاعلامية بالكلية إلى أن الكلية دأبت على تكريم المتدربين المتفوقين علميا في الفصل التدريبي السابق ، وذلك بتقديم الشهادات والحوافز المادية ومنها: المكافآت المالية ، وتصريح دخول السيارات للمواقف المخصصة للمتدربين المتميزين ، وتخفيض نسبة 50% على جميع الخدمات المقدمة من المستثمرين داخل الكلية تحفيزًا وتشجيعًا من الكلية لهم ، وكرمت الكلية العديد من المتدربين على غرار هذه المناسبة ، مطالبًا جميع متدربي الكلية بأن يحذو حذوهم ليكونوا من المتميزين في الكلية ، مؤكدا ان الكلية جندت طاقاتها لاستقبال المتدربين وتهيئة جميع الفصول التدريبية في جميع الأقسام لهم ، وذلك للبدء الجدي في الفصل التدريبي الجديد ، وتضم الكلية ثلاثة أقسام وهي قسم تقنية الاتصالات ، وقسم تقنية الحاسب ، وقسم التقنية الإلكترونيات ، ويلتحق بالكلية أكثر من 3500 متدرب في جميع تخصصاتها.// انتهى //15:53ت م0117