الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية عادل بن سراج مرداد.// انتهى //16:04ت م0124