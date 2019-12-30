الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسحصلت منقية مجعد فهد محمد الدوسري على المركز الأول في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد)، فيما خطفت منقية هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري المركز الأول لفئة (50 سيف الملك).وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يُقام بالصياهد 120 كيلومترًا شرق الرياض، شهد اليوم الاثنين انطلاقة مسابقات "الجمل"، حيث استعرضت 20 منقية لون (الشقح) أمام لجان التحكيم، منها 8 منقيات في فئة جمل (30 شلفا ولي العهد)، و12 في فئة (50 سيف الملك).وجاءت انطلاقة مسابقات جمل (الشقح) وسط حضور جماهيري كبير، أشعل المدرجات بالأهازيج والتشجيع .وفيما يلي اسماء الملَّاك الفائزين في لون (الشقح) بفئة (شلفا ولي العهد) وهم1- مجعد فهد محمد الدوسري2- محمد نايف وليد بن شوية3- جدعان مسلم جدعان بن شوية4- سيف عبدالله سيف الشلوي5- فيصل غزاي العتيبي6- ثقل هادي مسفر جحيش الدوسري7- محمد محماس القريشي السبيعي8- الكويتي فهيد ذيب فهيد الدوسري .واسماء الفائزين في فئة (سيف الملك) هم :1- هادي عبدالله عبدالهادي الدوسري2- موسى عبدالعزيز عبدالله الموسى3- سيف عبدالله سيف الشلوي4- فايع ناصر محمد المحياني5- الكويتي مبارك محمد ناصر الشهري6- سعد محمد فلاح الدهيمان السبيعي7- بجاد نجر عبدالله العصيمي8- حامد بشير ملاعب العنزي9- حشيفان مناحي محمد البقمي10- غازي عامر عايض العتيبي .// انتهى //16:15ت م0128