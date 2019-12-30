الطائف 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم, منتزه الردف بمحافظة الطائف.واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل عن مكونات المنتزه الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 500 ألف م2 مرافق السياحية والتثقيفية والاجتماعية والرياضية.ويضم المنتزه نافورة تفاعلية في المملكة على مساحة 13 ألف م2، وتتميز بتشكيلات إضاءة ملونة، وشاشة عرض على الماء، تلتف حولها مدرجات لتمكين الزائرين من المشاهدة الجيدة لعروضها.ويحتوي المنتزه على مسطحات خضراء بمساحة تزيد على 155 ألف متر مربع، كما يحيط به مضمار للمشي بعرض 10 أمتار وبطول يقارب الـ4 آلاف متر، مرفقة بجانبه أجهزة وألعاب رياضية داعمة.// انتهى //16:36ت م0130