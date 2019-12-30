الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستقيم جمعية مساعي الخيرية برنامج "نباتا حسنا 6" الذي يُعد برنامجا متكاملا للفتيات وأسسته الجمعية لتحقيق هدفها في صقل مهارات الفتيات بمختلف المجالات شرعياً وتربوياً وقيمياً, ابتداءً من 3 /5/ 1441هـ إلى 14 /5/ 1441هـ من الساعة 3 والنصف إلى 7 والنصف, وذلك بمقر الجمعية.ويقدم البرنامج للفتيات من عمر 5 إلى 12 سنة باقة من المهارات المتنوعة والأنشطة والفعاليات لضمان الإشباع المعرفي والمهاري والترفيهي والنفسي وفق الخصائص العمرية للمستهدفات من خلال بيئة محفزة وداعمة للإبداع والتميز.وقد انبثقت فكرة "نباتا حسنا" عام 1438هـ كبرنامج تربوي وتدريبي متكامل, يتم خلاله غرس عدد من القيم لدى الفتيات، والكشف عن المهارات والقدرات لديهن من خلال ممارسة الفنون والأشغال اليدوية وإجراء مقاييس الذكاء وكشف الموهبة، وتعزيز المهارات الاجتماعية التي يمتلكها الأطفال (مهارة الثقة والتواصل وبر الوالدين ومهارة التعبير عن الرأي وقبول الرأي الآخر والتحدث بلباقة) وإيجاد وسائل مسلية وترفيهية بديلة عن الاستخدام الطويل للأجهزة الحديثة وتنمية وتطوير الإبداع والخيال لدى الفتيات المستهدفات.// انتهى //16:48ت م0131