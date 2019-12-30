محايل 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم, شارع الفن الذي سيقام ضمن فعاليات مهرجان المجاردة الشتوي "شتانا غير" ومهرجان العسل الثامن.واطلع المحافظ على الاستعدادات النهائية للموقع، واستمع لشرح مفصل من رئيس البلدية عائض إبراهيم المحجاني، وشملت الجولة أيضاً خيمة التسوق والترفية، ومعرض الأسر المنتجة، وصالة عرض العسل.وتشتمل فعاليات المهرجان الذي سينطلق الجمعة القادم على العديد من الفعاليات الموجهة للشباب والمرأة والطفل، وعروضًا للفنون الشعبية تقدمها عدد من الفرق الشعبية، واستضافة نجوم الألعاب البهلوانية "السيرك"، إضافة لخيمة الأسر المنتجة، ومعارض للجهات الحكومية والجهات الخيرية.وأوضح بن دلبوح, أنه سيقام ضمن أنشطة المهرجان برامج دينية وثقافية وتراثية ورياضية، للإسهام في دفع عملية التنوع والتطور الشامل للجمع بين الماضي والحاضر، لافتا النظر إلى أن المهرجان سيكون مميزا عن الأعوام الماضية، وستكون هناك برامج وفعاليات ومسرح للطفل وبرامج متنوعة ستجعل من المحافظة محل أنظار الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي.// انتهى //16:50ت م0132