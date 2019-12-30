الخرطوم 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح للبالغين في مدينة الخرطوم بجمهورية السودان، وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 7 عمليات جراحية في اليوم السابع والأخير ليصبح مجموع العمليات 100 جراحة خلال الحملة.وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.//انتهى//17:11ت م0134