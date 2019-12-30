تعز 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية توزيع 700 حقيبة شتوية للنازحين والمتضررين في مديريتي صبر الموادم وصالة بمحافظة تعز مستهدفًا 4,200 فرد.وثمنت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق الدعم الكبير الذي يقدمه المركز للمحافظة في مختلف المجالات الإنسانية واستمراره في تقديم العون والمساعدة لمحافظة تعز في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة .ويسعى المركز لتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب اليمني في فصل الشتاء الحالي.//انتهى//17:12ت م0135