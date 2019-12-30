دكار 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسقام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بإجراء 51 عملية جراحية، وذلك في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية للمركز لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال، ليصل مجموع ماتم إنجازه منذ بدء الحملة 411 جراحة، والكشف على 2,362 مريضًا.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//17:13ت م0136