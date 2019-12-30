الدمام 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسيطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية في الأول من جمادى الآخرة مهرجان الشتاء الموجه للصم وضعاف السمع وذلك بمقر النادي بمدينة الدمام .وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص أن المهرجان يهدف إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع وإعطاء مساحة كافية للصم لإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة والاستفادة من مرافق النادي بما يخدم البرامج والفعاليات التي تتنوع في مضمونها، منها الثقافي والاجتماعي والرياضي ومسرحيات ترفيهية إلى جانب إقامة مباراة خاصة مع قدامى اللاعبين بالمنطقة الشرقية .وبيّن أن محور النهوض بمقومات تطوير منظومة عمل النادي في مختلف البرامج و الألعاب تكمن في صناعة برامج مبتكرة تلامس اهتمام الصم وتلبي رغباتهم وجعل النادي يمثل لديهم محوراً يسهم في رفع كفاءة الأداء وينمّي مواهبهم وقدراتهم .وأثنى الباحص على جهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وما يقدمه لملف الرياضة السعودية ومواصلته لمشوار التنمية الرياضية وما يلقاه نادي الصم بالمنطقة الشرقية من دعم ومساندة يدل على وضوح الاهتمام برياضة الصم، حيث يمثل النادي رافدًا حيويًا للرياضة السعودية خاصة فيما يخدم الصم بالمنطقة الشرقية .ولفت النظر إلى أن من أعظم الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها غرس روح العطاء والعمل وكذلك تحقيق الثقة بالنفس لدى الأصم في المجتمع بصورة مختلفة وإظهاره عضوا فاعلا وتسليط الضوء على دوره في المجتمع وخلق الألفة بينه وبين أفراد المجتمع وإيمان ذلك المجتمع باحقيته في المشاركة بالنهوض لأمته ووطنه إلى جانب إيجاد فرص استثمارية يعود ريعها للنادي حتى يستطيع مواصلة عمله وتحقيق برامجه وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لتعليم الأصم وإعداده لحياة كريمة وإثراء معلوماته الثقافية عن طريق اللقاءات والمسابقات والمهرجانات واكتشاف مواهبه الرياضية والإسهام بها في الرياضة السعودية عامة سواء محليًا أو عالميًا وإقامة الدورات المختلفة لإثراء الجانب العلمي لديه.// انتهى //17:51ت م0140