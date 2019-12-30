الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسضمن برنامج التعاون بين وزارة الإعلام وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة استضافت الوزارة ورشة عمل بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعنوان " الخطط والإستراتيجيات الإعلامية " قدمها المشرف العام على التخطيط والاستشراف الإعلامي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي .وفي مستهل الورشة أكد الدكتور الغامدي أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والكلية وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل المشترك وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية .وتحدث الدكتور الغامدي عن بناء الخطط الإعلامية والإستراتيجيات والمنهجية المتبعة في ذلك إضافة إلى العناصر الأساسية المكونة للخطط الإعلامية، مستشهدا بعدد من النماذج لخطط سبق إعدادها مع مناقشة الدروس المستفادة والتحديات والفرص.بعد ذلك تداخل المشاركون في الورشة من خلال النقاش وطرح الأسئلة حول مختلف محاور الورشة و دور الإعلام في الأزمات.وفي ختام الورشة عبّر وفد كلية القيادة والأركان عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على تعاونها الدائم وإقامة مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون بين الجانبين، كما قدم وفد كلية القيادة والأركان درعاً تذكارياً للمشرف العام على التخطيط والاستشراف الإعلامي بهذه المناسبة .// انتهى //17:55ت م0141