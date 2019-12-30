مكة المكرمة 04جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسكرّم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم طلاب مدرسة المعرفة الأهلية الذين حققوا إنجازات على مستوى المملكة وعلى مستوى العالم بحضور قائد المرحلة الثانوية عبدالعزيز محمد نعيم وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة.وأشاد المدير العام للتعليم بما حققه أبناؤه الطلاب من إنجازات محلية و دولية، وحثهم على مواصلة العطاء لتحقيق المزيد من الإنجازات المتقدمة ، خاصة في ظل ما توليه الدولة وتقدمه من رعاية واهتمام بالعلم وطلابه وفق رؤية الوطن 2030م.يذكر أن الطالب محمود أحمد وزان قد حقق الميدالية الذهبية في ملتقى الشتاء التدريبي بالجبيل على مستوى المملكة فيما حقق الطالب إبراهيم جمال شقدار المركز الثالث كأفضل تقرير ختامي في البرنامج الإثرائي الشامل للطلبة الموهوبين باليابان على مستوى العالم أما الطالب مهنا هاني الأنصاري فقد حصد المركز الثاني (الميدالية الفضية) في أولمبياد العلوم في فعاليات ملتقى موهبة الصيفي بينبع الصناعية 2019 على مستوى المملكة.من جهته ثمن قائد ثانوية المعرفة الأهلية لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة هذا الاحتفاء والتكريم لأبنائه الطلاب، والإشادة بما حققوه من منجزات مشرفة، مشيراً بأن ذلك سيكون أكبر دافع لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية المتألقة في مستقبل الأيام.// انتهى //17:59ت م0143