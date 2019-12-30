القاهرة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق "إف سي مصر" على ضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم بملعب "الكلية الحربية" ضمن الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد فريق مصر إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب فرق الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند 10 نقاط تراجع بها للمركز الثالث عشر.// انتهى //18:41ت م0147