بيروت 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.36% أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 785.55 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 89 ألفاً و736 سهماً، بقيمة 646 ألفاً و606 دولارات أميركية، نفّذت من خلال 45 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و758 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و730 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:41ت م0148