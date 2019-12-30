نيويورك 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات مستقرة اليوم، وظلت قرب أعلى مستوياتها مع اتجاه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 .وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.50 نقاط بما يعادل 0.03 % ليصل إلى 28654.76 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 0.07 نقطة مسجلاً 3240.09 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 2.17 نقطة أو 0.02 % إلى 9004.45 نقاط.// انتهى //18:44ت م0151