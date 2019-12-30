القاهرة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمحليين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر4 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 703 مليارات جنيه بعد تداولات كلية تجاوزت 1ر2 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 9ر0% ليسجل 26ر13937 نقطة، كما ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 12ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 95ر1390 نقطة.وفي المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 06ر0% لينهي اليوم عند مستوى 81ر528 نقطة.وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 62 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 55 شركة، وحافظت 43 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //18:44ت م0152