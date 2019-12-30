مكة المكرمة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأطلق مدير التعليم بمحافظة الليث الرئيس التنفيذي لأندية الحي الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اليوم, برامج إجازة الربيع في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات، خلال إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ بحضور أعضاء الفريق التنفيذي وقادة وقائدات النادي.ويشتمل البرنامج على إقامة العديد من المهرجانات والمسابقات والدورات النوعية.وأكد مدير تعليم الليث أن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب والطالبات وجميع أفراد المجتمع في الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والاجتماعية، التي تسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة بما يتواكب مع رؤية الوطن الطموحة 2030 ، كما تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وولاة الأمر -حفظهم الله- وإعداد طلاب وطالبات التعليم إعداداً متكاملاً من الناحية الوجدانية والوطنية والعقلية والجسمانية والسلوكية والاجتماعية، وتهيئتهم للحياة العامة ومتطلباتها، وتربيتهم تربية حسنة مبنيّة على أسس تربوية سليمة.من جانبه أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي وممثل أندية الحي "بنين" بتعليم الليث حسن بن محمد الثعلبي أن برنامج إجازة الربيع حافل بالعديد من الفعاليات والبرامج وأبرزها إقامة مهرجان الأسرة الذي يهدف إلى تعزيز المهارات التسويقية والترويحية لمنتجات الأسر ، ومهرجان سحابة مجد الذي يهدف إلى رفع الإنتاج وتبادل الخبرات في مجال عمل الأسر المنتجة.فيما أشارت رئيسة قسم نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي "بنات" عيشة عمر الزبيدي إلى عزم أندية الحي إقامة مجموعة من الأنشطة والمسابقات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والترويحية، ومجموعة من الدورات التدريبية المعرفية والمهارية والمهنية.ودعت إدارة التعليم الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل في أندية الحي المتوفرة على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها في الليث وأضم و ربوع العين وجنوب الليث ، وهي على النحو التالي في قطاع البنين : نادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية في محافظة الليث، ونادي الحي بمدرسة الفتح في غميقة، ونادي الحي بمدرسة الأمير سعود بن عبدالمحسن في القعبة، ونادي الحي بمدرسة الطفيل بن عمرو في طفيل، ونادي الحي بمدرسة ابن كثير في محافظة أضم، ونادي الحي بمدرسة علي بن أبي طالب في ربوع العين.أما في قطاع البنات : نادي الحي بثانوية المقررات في محافظة الليث، ونادي الحي بثانوية غميقة، ونادي الحي بمتوسطة وثانوية القعبة، ونادي الحي بمتوسطة أضم.// انتهى //18:52ت م0153