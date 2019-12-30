الأحساء 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واستُطلق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بالفريق التنفيذي والعاملين في أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنين"، فعاليات "مهرجان الرياضة للجميع"، بمشاركة 27 نادياً للحي خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول.وأكد مساعد مدير تعليم الأحساء للشؤون المدرسية والخدمات المساندة ممثل أندية الحي للبنين عماد بن أحمد الجعفري، أن اللجان العاملة على المهرجان استكملت استعداداتها وفق جدول المنافسات المعتمد للمهرجان الرياضي، وستبدأ فعاليات المهرجان بالفترة المسائية من الساعة ٤ عصرًا حتى ٨ مساءً.وأشار إلى أن أماكن إقامة فعاليات المهرجان الرياضي في نادي الحي بمدرسة الخالدية المتوسطة، ونادي الحي بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية، ونادي الحي بمدرسة الطرف المتوسطة، ونادي الحي بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز الابتدائية، ونادي هجر الرياضي.ويأتي المهرجان الرياضي ضمن ١٠٠ مهرجان "للبنين والبنات" تنظمه وزارة التعليم بالتعاون مع شركة تطوير في ٤٧ إدارة تعليمية، عبر عدد من المجالات المتنوعة والفعاليات الجاذبة، التي تستهدف فئات المجتمع كافة.ويهدف المهرجان الرياضي المزمع إقامته في الأحساء، إلى نشر ثقافة الرياضة المجتمعية وتعزيز ممارستها، ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع، وتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، والجمع بين المتعة والتحفيز على التعلم، وسط خيارات رياضية متنوعة شملت فعاليات لكرة الطائرة، والريشة الطائرة، وكرة القدم، وكرة الطاولة، والمشي من أجل الصحة، والألعاب والمسابقات المائية.// انتهى //18:52ت م0154