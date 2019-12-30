الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسعقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم, ورشة عمل بعنوان "الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص" بحضور وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي بن ظافر الشهراني, ومشاركة مسؤولين من أكثر من 60 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية, وذلك في فندق الرياض هيلتون.واشتملت الورشة على مناقشة آليات معالجة الانكشاف المهني وأهمية الإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، والتنسيق مع مكاتب برامج تحقيق الرؤية بدراسة مدى مناسبة ربط مؤشرات الأداء بأهداف رؤية المملكة للتحول الوطني، ورؤيتها 2030.وتأتي هذه الورشة إنفاذاً للأمرين الساميين التي تقضي بالموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء بشأن الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص والموافقة على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة التأكيد على الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.// انتهى //19:15ت م0158