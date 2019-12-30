الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض اليوم، برؤساء أندية الدرجة الثانية، بحضور معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.وجرى خلال الاجتماع استعراض متطلبات ومقترحات رؤساء أندية الدرجة الثانية وكل ما يتعلق بالمسابقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تشارك فيها أندية الدرجة الثانية وفي مقدمتها مسابقات كرة القدم بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى إطلاع سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة على الجوانب المالية لأندية الدرجة الثانية ومتطلبات المرحلتين الحالية والقادمة من الموسم الرياضي 2019 - 2020م.// انتهى //19:26ت م0159