الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل عن مواعيد تثبيت الهجن المشاركة في أشواط الإنتاج بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، خلال الفترة من 10 إلى 19 جمادى الأولى 1441هـ، وذلك بمقر التسجيل في شارع الدهناء ، وسيكون التسجيل على فترتين صباحية من 08:00 إلى 11:30، ومسائية من 03:00 إلى 06:00 مساءً.ووضع المهرجان العديد من المتطلبات التي يجب توفرها، وتتلخص في ما يلي :1- إحضار برنت حديث معتمد من الاتحاد السعودي للهجن، أو الاتحادات الأخرى المشاركة في المهرجان .2- يجب أن تحمل الهجن المشاركة في الإنتاج وسم مالكها.3 - التسجيل في أشواط الإنتاج عبر موقع التسجيل حتى 5 يناير 2020م.4 - لا يعتمد التسجيل النهائي إلاَّ بعد حضور المالك لدى اللجنة المنظمة، وأداء القَسم الخاص بأشواط الإنتاج، وإنهاء جميع الإجراءات.5 - إذا لم يتم تثبيت المطايا المشاركة في أشواط الإنتاج، فلن يسمح له التسجيل، أو النقل في الأشواط الأخرى، بعد انتهاء مدة التسجيل في 10 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 5 يناير 2020م.6 - أشواط الإنتاج تخص المالك المنتج، وتشمل (الأب - الابن - الأخ)، والورثة الشرعيين وليس له شريك سواهم (أحدهم، أو جميعهم)، وأن تكون تحت إدارته الخاصة، وتحت نفس الشعار.وأعلن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل كذلك عن مواعيد التشبيه والتسنين لأشواط الرموز "مفتوح - عام" بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.وجرى تخصيص يوم لكلِّ سن، فيما سيكون التسجيل على فترتين، وبموقعين مختلفين، الصباحية بميدان رماح من 08:00 إلى 11:00 صباحًا، والفترة المسائية في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن من 02:00 إلى 05:00 مساءً.ويبدأ التشبيه والتسنين بحقايق لقايا، ويستمر يومي الاثنين والثلاثاء 11 و 12 جمادى الأولى 1441هـ، الموافق 6 و7 يناير 2020، فيما خصص يوم الأحد 17 جمادى الاولى 1441هـ، الموافق 12 يناير 2020م لجذاع ثنايا، ويختتم التشبيه الجمعة 22 جمادى الأولى الموافق 17 يناير 2020م، بحيل زمول.وشدَّدت إدارة المهرجان على ضرورة حضور المطايا المشاركة حسب الموقع والأوقات المحددة لكل سن، وسيتم استبعاد المطايا التي لم يتم إجراء التشبيه عليها من قبل اللجنة المختصة.// انتهى //19:32ت م0160