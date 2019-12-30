نجران 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة نجران اليوم, الحفل الختامي للدورة الشرعية لمنسوبي قطاعات الأمن العام بالمنطقة، التي نفذها الدعاة الرسميون بالفرع، بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية بالمنطقة، وبحضور مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبة، وعدداً من قادة القطاعات العسكرية بالأمن العام.وأبان مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن هذه الدورة تأتي في إطار ما يقدمه الفرع تجاه منسوبي القطاعات العسكرية في سبيل رفع مستواهم العلمي، والإسهام في إثراء معلوماتهم الشرعية، بما يحقق الأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد.وفي الختام جرى تكريم الأوائل الثلاثة من كل جهة مشاركة من منسوبي الأمن العام.// انتهى //19:33ت م0161