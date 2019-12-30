تعـز 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ محافظة تعز اليمني نبيل شمسان اليوم في مدينة التربة مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جاكلين بارليفليت والوفد المرافق لها.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع واحتياجات اللاجئين والنازحين نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المحافظة.واستعرض اللقاء جوانب التعاون والتنسيق بشأن الاستجابة لتلبية احتياجات اللاجئين وتحسين أوضاع النازحين وتوفير الخدمات الإنسانية للنازحين جراء الحرب, متطرقاً إلى الدور الفاعل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية التي أسهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية.// انتهى //19:41ت م0162