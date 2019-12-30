تعـز 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسقصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم تجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القصف استهدف تجمعات الميليشيا المتمردة في جبال رسيان غربي منطقة البرح.وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها.// انتهى //19:41ت م0163