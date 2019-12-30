عـدن 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتدّ بها .وشدد البيان الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن - نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي في دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة, مبينًا أن جميع الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة تعدّ عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع .وأكد البنك المركزي اليمني على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014, مشيراً إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.وأهاب بالمدنيين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما تقع تلك الجهات تحت طائلة المساءلة القانونية.// انتهى //19:43ت م0165