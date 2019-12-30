القاهرة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في بيان اليوم أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المتواصل بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، مشيرًا إلى أن الجانبين أكدا ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات الخارجية التي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة.// انتهى //19:50ت م0167