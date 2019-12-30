القدس المحتلة 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واساقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم طلاب وعناصر مخابرات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 71 مستوطنًا و8 طلاب يهود و6 من عناصر مخابرات الاحتلال تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم".// انتهى //20:17ت م0171