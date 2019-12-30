بورت لويس 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسأغلقت السلطات في موريشيوس المطار ومقر البورصة اليوم، وسط مخاوف من تحول العاصفة الاستوائية "كالفينيا" إلى إعصار قوي.وأفادت هيئة الأرصاد في موريشيوس بأن قلب العاصفة كان يقع على مسافة 120 كم شرق البلاد في الساعة التاسعة صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، محذرةً من أن العاصفة قد تكون مصحوبة برياح سرعتها 120 كم في الساعة بحلول عصر اليوم، وأمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات.وأغلقت البورصة والمصارف ومعظم الشركات أبوابها بسبب الأحوال الجوية.// انتهى //20:39ت م0173