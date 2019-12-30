الرياض 04 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 30 ديسمبر 2019 م واسصعد فريق الهلال من المركز السابع إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه العدالة بأكبر نتيجة في الدور الأول من الدوري بـ7 أهداف دون رد اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من المسابقة.ورفع الهلال رصيده إلى 24 نقطة من أصل 11 مباراة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر الذي خاض 13 مباراة، والوحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الهلال ، فيما بقي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط .وافتتح نواف العابد التسجيل لفريق الهلال في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعدما استقبل كرة من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو ليسددها بيساره داخل الشباك، قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 28 بتسديدة رأسية بعد عرضية أخرى من جيوفينكو.ونجح جيوفينكو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بعدما باغت حارس العدالة بتسديدة يمينية مفاجئة سكنت على يمينه، قبل أن يعود جوميز للتسجيل في الدقيقة 40 مستغلًا كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء، ثم سجل جوميز هدفه الثالث (هاتريك) والهدف الخامس للهلال في الدقيقة 57 ، وذلك بعدما سدد كرة تائهة داخل منطقة جزاء العدالة ليسددها داخل المرمى، قبل أن يسجل صالح الشهري الهدف السادس في الدقيقة 84 ، ليختتم أندري كاريلو أهداف الهلال في الدقيقة 90 .// انتهى //20:44ت م0175